Враг ударил авиабомбами и дронами по Харькову и Чугуеву: есть попадание в дом

В Харькове ежедневно происходит по 1-2 обстрела жилых кварталов города. Также город подвергся вражеским обстрелам вчера вечером.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поздно вечером в Харькове прогремели мощные взрывы, после чего глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБ попал в Слободском районе города.

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, удар россиян пришелся неподалеку от многоэтажки, взрывной волной выбита часть окон.

Позже Синегубов сообщил, что "прилет" произошел недалеко от одного из гипермаркетов.

Один человек подвергся острой реакции на стресс в результате попадания по Харькову, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Пострадавшая с острой реакцией на стресс из-за удара РФ по Харькову — женщина, пока она единственная, кто обратился к медикам, сообщил журналистам спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"В результате взрыва и разлета обломков боеприпаса повреждены фасады нескольких жилых домов, выбиты несколько десятков окон. По предварительным данным, россияне использовали авиабомбу "Гром-Е1". Он мощнее ФАБ из УМПК, имеет больший заряд детонационного вещества", — рассказал Чубенко.

Сегодня утром начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 00:37 в результате падения обломков БпЛА типа Shahed в Чугуевской громаде поврежден подъезд 4-этажного жилого здания.

Горели три автомобиля. Повреждены остекления окон жилого дома и еще пять автомобилей.

Три человека получили острые реакции на стресс.

Олег Синегубов в 12:31: "По обновленной информации, пострадали четыре человека.

В результате удара по Чугуевской общине получили ранения также 17-летняя девушка и 10-летний мальчик. Все получили медицинскую помощь на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове раздались взрывы: жителей призывают оставаться в укрытиях

Вчера вечером в Харькове прогремели мощные взрывы. Информацию об обстрелах подтвердили в Харьковской областной военной администрации (ОВА), отмечая необходимость находиться в безопасных местах до официального сигнала об отбое.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях, есть угроза повторных ударов", — написали представители ОВА, предупреждая о возможности дальнейших атак.

Ранее поступали сообщения о приближении управляемых авиационных бомб (КАБ), направленных на город оккупационными силами. Из-за этого жителей Харькова призвали не выходить на улицы без необходимости, избегать скоплений людей и держаться подальше от опасных районов.