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Враг обстреливает Харьков: что известно о последствиях ударов

Есть угроза повторных пусков

сегодня, 16:11
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Кречмаровская Наталия

В Харькове раздались взрывы – город под вражеским обстрелом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Враг обстреливает Харьков: что известно о последствиях ударов

Фото портал "Комментарии"

“В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны, возможны еще запуски ракет”, – предупредил глава города.

В воздушных силах ВС Украины предупреждали о фиксации ракеты курсом на Харьков.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты обстреляли Харьков, вероятно, С-300. Удары, по предварительным данным, пришлись по центру города.

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