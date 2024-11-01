Враг обстреливает Харьков: что известно о последствиях ударов

В Харькове раздались взрывы – город под вражеским обстрелом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Фото портал "Комментарии"

“В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны, возможны еще запуски ракет”, – предупредил глава города.

В воздушных силах ВС Украины предупреждали о фиксации ракеты курсом на Харьков.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты обстреляли Харьков, вероятно, С-300. Удары, по предварительным данным, пришлись по центру города.

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