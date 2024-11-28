Российские войска прорвали оборону ВСУ возле села Вишневое в Харьковской области, началась оккупация Зеленого Гая, сообщил пропагандистскому изданию РИА Новости российский военкор Андрей Марочко.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Он добавил, что в окрестностях Стельмаховки под контроль ВС России перешло около 8 га территории.

По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска продолжали штурм к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Тихого (восточнее Волчанска) 26 и 27 ноября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры утверждали 27 ноября, что оккупанты продвинулись через международную границу к северу от города Харькова вблизи Гранова, Казачьей Лопани и Прудянки в направлении Слатино (к западу от российского выступления на севере Харьковской области) и что украинские силы контратаковали к северу от Харькова возле Липцев. и глубокого. Однако ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Начальник отдела планирования украинской бригады 27 ноября сообщил, что украинские силы недавно отбили позиции вблизи Липцев и пытаются закрепить эти позиции для дальнейшего продвижения в этом районе, несмотря на ухудшение погодных условий, что мешает операциям беспилотников и пехоты в Харьковской области. Сообщается, что в харьковском направлении действуют подразделения российской группы беспилотников "Удая".

27 ноября российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная. Российские военные утверждали, что 27 ноября оккупанты незначительно продвинулись в районе Двуречной, а на подступах к населенному пункту продолжаются бои. Пропагандисты также утверждали, что захватчики продолжают продвижение через реку Оскол вблизи Новомлынска (к северу от Купянска) и атакуют юго-восточнее Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки.

Один военкор утверждал, что оккупанты захватили восточную часть самого Купянска, хотя ISW наблюдал лишь доказательства российских успехов вдоль узкого выступления в восточном Купянске.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил 27 ноября, что оперативная цель российских войск на этом направлении – форсировать реку Оскол, но украинские контрудары сдерживают российские механизированные наступления на этом направлении и заставляют российские войска полагаться на пехоту. Российские военкоры утверждали, что украинские силы контратакуют недавно захваченные российские позиции у Копанок. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что русские войска провели неудачный механизированный штурм размером взвода к востоку от Торского (к западу от Кременной), и что русские войска не продвигались во время штурма. Начальник штаба украинской бригады, действовавшей на Лиманском (западнее Кременной) направлении, сообщил, что действующие на этом направлении российские войска не знакомы с местностью и прибывают на передовую непосредственно из учений.