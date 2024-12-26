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Враг нанес удары по Харькову: что известно

Сегодня днем в Харькове были слышны взрывы

26 декабря 2024, 15:43 comments1119
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Недилько Ксения

Сегодня оккупанты нанесли удар также по Харькову. Были использованы БПЛА типа "Молния". Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Враг нанес удары по Харькову: что известно

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В результате попадания – повреждено остекление многоквартирного дома и авто. На данный момент без пострадавших", – написал он.

Напомним , сегодня около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства. Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА.

Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.

В 14:30 враг ударил по г. Золочев Богодуховского района.

Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.

На местах попаданий работают экстренные службы.



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