Враг нанес удары по Харькову: что известно

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Недилько Ксения
Сегодня оккупанты нанесли удар также по Харькову. Были использованы БПЛА типа "Молния". Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
"В результате попадания – повреждено остекление многоквартирного дома и авто. На данный момент без пострадавших", – написал он.
Напомним , сегодня около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства. Об этом сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА.
Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.
В 14:30 враг ударил по г. Золочев Богодуховского района.
Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.
На местах попаданий работают экстренные службы.
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