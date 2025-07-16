Власти Харькова против 13-й бригады НГУ «Хартия»: что говорит ее основатель

Основатель "Хартии" Всеволод Кожемяко заявил об отсутствии поддержки от городских властей Харькова в интервью УП. По его словам, в городе очень много внимания уделяется благоустройству, но не обеспечивается оборона города из городского бюджета.

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"Город Харьков почти не помогает одной из основных бригад, защищающих город. Я понимаю желание нравиться харьковчанам. Город чистый и красивый, это хорошо. Но иногда даже слишком чистое. Может, лучше приобрести дронов каких-нибудь?" – подчеркнул Кожемяко.

С начала войны России против Украины в 2014 году Харьков являлся одной из приоритетных целей захватчиков. В 2022 году, с началом полномасштабной фазы войны, Харьков стал одним из приоритетных направлений движения российских оккупационных войск.

"Хартия" на защите города от начала полномасштабной войны – сначала как добровольное формирование территориальной громады, с мая 2024 – как бригада Национальной гвардии Украины, а теперь и как корпус.

"Сейчас, на четвертый год войны, Харьков живет и работает. Но город живет и работает благодаря двум главным факторам: усилиям конкретных военных подразделений на страже Харькова и горожанам, которые поддерживали и поддерживают эти подразделения", – отмечают в бригаде.

Там подчеркивают, что "Хартия" гордится мощной поддержкой харьковчан – горожан, местного бизнеса и волонтеров.

"В то же время, к нашему удивлению, "Хартия" не имеет должной поддержки от власти города. К примеру, мы не получаем разрешения на размещение рекрутинговых кампаний по городу. Более того, мы были в шоке, когда узнали, что проявления поддержки подразделения от неравнодушных горожан начали подавлять", – отмечают военные.

Сообщается, что в течение прошлого месяца на улицах Харькова появилась серия граффити со слоганом Хартия за Харьков.

"Это прямые проявления поддержки горожанам "Хартии", это символы, имеющие большое значение для поддержания боевого духа хартийцев. И их начали уничтожать или окрашивать представители коммунальных служб – это было зафиксировано на видео, которое распространяется в сети. Это напоминает события 2014 года, когда в городе также закрашивали изображения с государственной символикой. "Хартия" выражает разочарование такими действиями городских властей. Напоминаем, что для совместной Победы Украине необходимо сохранять единство – прежде всего, единство войска, власти и общества. Подобные действия разрушают это единство и расшатывают нашу стойкость в борьбе против общего врага. Так на кого работают сейчас городские власти Харькова?" – добавляют военные.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера Харьков подвергся массированной атаке ударными БпЛА.