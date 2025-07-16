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Недилько Ксения
Основатель "Хартии" Всеволод Кожемяко заявил об отсутствии поддержки от городских властей Харькова в интервью УП. По его словам, в городе очень много внимания уделяется благоустройству, но не обеспечивается оборона города из городского бюджета.
Власти Харькова против 13-й бригады НГУ «Хартия»: что говорит ее основатель
С начала войны России против Украины в 2014 году Харьков являлся одной из приоритетных целей захватчиков. В 2022 году, с началом полномасштабной фазы войны, Харьков стал одним из приоритетных направлений движения российских оккупационных войск.
"Хартия" на защите города от начала полномасштабной войны – сначала как добровольное формирование территориальной громады, с мая 2024 – как бригада Национальной гвардии Украины, а теперь и как корпус.
Там подчеркивают, что "Хартия" гордится мощной поддержкой харьковчан – горожан, местного бизнеса и волонтеров.
Сообщается, что в течение прошлого месяца на улицах Харькова появилась серия граффити со слоганом Хартия за Харьков.
"Это прямые проявления поддержки горожанам "Хартии", это символы, имеющие большое значение для поддержания боевого духа хартийцев. И их начали уничтожать или окрашивать представители коммунальных служб – это было зафиксировано на видео, которое распространяется в сети. Это напоминает события 2014 года, когда в городе также закрашивали изображения с государственной символикой.
"Хартия" выражает разочарование такими действиями городских властей. Напоминаем, что для совместной Победы Украине необходимо сохранять единство – прежде всего, единство войска, власти и общества. Подобные действия разрушают это единство и расшатывают нашу стойкость в борьбе против общего врага.
Так на кого работают сейчас городские власти Харькова?" – добавляют военные.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера Харьков подвергся массированной атаке ударными БпЛА.