Власть в Харькове назвали «коммунальным социализмом»: как бесплатный проезд влияет на энергетику Украины

Харьков стал единственным городом Украины, где сохраняется бесплатный проезд в транспорте, однако за этим стоит оборотная сторона — колоссальная задолженность перед энергетиками. Как сообщает "Экономическая правда", совокупный долг города за энергоресурсы уже превысил отметку в 44 млрд грн.

Игорь Терехов.

Ситуация с газом выглядит наиболее критической: к концу марта 2026 года предприятия ТКЭ области задолжали 27,3 млрд грн, что составляет почти четверть от общенационального долга. Аналогичная картина наблюдается и в других секторах – долги за тепло, горячую воду и электричество исчисляются миллиардами.

Эксперты и журналисты отмечают, что такая модель управления опасна для всего государства.

"Харьков — показательный пример того, как социальная политика, построенная на долгах, постепенно превращается в финансовую пирамиду национального масштаба", — говорится в расследовании. Аналитики подчеркивают: "Харьков сформировал самую большую системную задолженность в энергетике среди украинских городов".

Пока другие прифронтовые города, такие как Запорожье или Николаев, отказались от подобных льгот, Харьков продолжает политику, которую специалисты называют иллюзорной.

"Транспорт не может быть бесплатным, потому что это иллюзия. Любая бесплатная вещь финансируется за счет налогоплательщиков. Это перевод денег из одного кармана в другой", — отмечают в материале.

Последствия такой стратегии могут быть роковыми для стабильности поставки энергии.

"Пока жители получают "бесплатные" услуги, цепь долгов только растет, создавая риски для стабильности всей энергосистемы", — отмечают авторы, добавляя, что "коммунальная экономика не способна долго работать "в кредит"".

