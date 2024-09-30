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Вакансии в Харькове: где найти работу с зарплатой до 120 тысяч гривен

Харьков ищет работников: от упаковщиц до операторов БПЛА

30 сентября 2024, 17:23 comments1760
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Черновалова Кристина

Харьков, невзирая на сложную ситуацию, остается активным центром трудоустройства, где всегда есть вакансии для квалифицированных специалистов и новичков. В настоящее время в городе предлагают более 3266 рабочих мест в разных отраслях, что свидетельствует о стабильном спросе на работников. Средняя заработная плата по городу составляет около 19 тысяч гривен, однако отдельные предложения позволяют зарабатывать гораздо больше.

Вакансии в Харькове: где найти работу с зарплатой до 120 тысяч гривен

Работа в Харькове

Основные сферы занятости

На рынке труда Харькова выделяется несколько ключевых направлений, предлагающих наибольшее количество вакансий. Наибольший спрос существует в следующих областях:

  • Автобизнес и автосервис – 111 актуальных вакансий;

  • Строительство, архитектура, дизайн интерьера – 69 вакансий;

  • IT-технологии – 16 вакансий;

  • Издательство и полиграфия – 71 вакансия.

Значительная часть предложений сосредоточена в строительной и архитектурной сфере, а также в гостинично-ресторанном бизнесе, что демонстрирует высокий спрос на работников с техническими и сервисными навыками.

Популярные категории вакансий

Вакансии в Харькове охватывают разные категории занятости. Вот несколько из самых популярных категорий, ныне пользующихся спросом:

  • Администрация и руководство среднего звена – 257 вакансий;

  • Строительство и архитектура – 160 вакансий;

  • Бухгалтерия и аудит – 217 вакансий;

  • Гостинично-ресторанный бизнес и туризм – 279 вакансий;

  • IT, компьютеры, интернет – 91 вакансия.

Эти категории позволяют претендентам выбирать между разными профессиональными направлениями в зависимости от квалификации и опыта. Для специалистов с опытом управления или бухучета открыто большое количество предложений со стабильной зарплатой.

Примеры вакансий и уровень зарплат

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений выделяется оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с зарплатой от 20500 до 120500 грн. Основные обязанности этого специалиста включают в себя воздушную разведку, выявление противника, корректировку артиллерийского огня, а также анализ и обработку полученных материалов.

Вакансии в Харькове: где найти работу с зарплатой до 120 тысяч гривен - фото 2

Менеджеры по работе с клиентами могут рассчитывать на конкурентную оплату труда. Зарплата этой позиции стартует от 20 000 грн. Основные обязанности включают в себя привлечение новых клиентов, ведение переговоров, предоставление консультаций и сопровождение клиентских заказов.

Вакансии в Харькове: где найти работу с зарплатой до 120 тысяч гривен - фото 3

Кроме того, в Харькове можно найти вакансии на позицию упаковщицы с зарплатой от 15 000 до 17 000 грн. Среди ее основных обязанностей – проверка качества изделий и упаковка заказов. Такая работа не требует высокой квалификации, но гарантирует стабильный доход.

Вакансии в Харькове: где найти работу с зарплатой до 120 тысяч гривен - фото 4

Вакансии открыты в разных отраслях, что позволяет соискателям найти работу как с минимальными требованиями, так и для высококвалифицированных специалистов.



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