В Третьей штурмовой сообщили, что на Харьковщине «перерывов на праздники нет»

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Недилько Ксения
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил о дерзких атаках РФ в Харьковской области.
Максим Жорин
Основная сложность — погодные условия, которые порой мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харьковской области строят фортификационные сооружения и ведут подготовку круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений , это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – объяснил он.
Синегубов не раскрыл деталей по поводу того, на каком этапе сейчас эти работы. Впрочем, говорит он, администрация выполняет возложенные на нее задачи.
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