В Третьей штурмовой сообщили, что на Харьковщине «перерывов на праздники нет»

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил о дерзких атаках РФ в Харьковской области.

Максим Жорин

"Штурмовые действия врага на Харьковском направлении происходят ежедневно, перерывов "на праздники" нет. К реке Оскол армия России пробивается и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызового (севернее). В районе Двухлетней они постоянно проводят попытки перехода, при этом достаточно дерзкие — на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой", — отметил Жорин.

Основная сложность — погодные условия, которые порой мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами.

"Иногда РФ прям в упор успевают подходить к позициям, после чего нам приходится проводить зачистку этой местности, помогать соседним подразделениям вернуть позиции", — добавил Жорин.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харьковской области строят фортификационные сооружения и ведут подготовку круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это, скажем так, плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений , это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – объяснил он.

Синегубов не раскрыл деталей по поводу того, на каком этапе сейчас эти работы. Впрочем, говорит он, администрация выполняет возложенные на нее задачи.