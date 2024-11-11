В полиции Харьковщины новый руководитель: для чего во время войны сняли экс-начальника

Полицию Харьковской области возглавил Петр Токарь. До этого он работал начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.



Иван Выговский поблагодарил бывшего руководителя Владимира Тимошко за службу и работу в прифронтовой области, пожелал успехов на новой должности в центральном аппарате Нацполиции. После чего поздравил с назначением нового главу полиции Харьковщины.



"Петр Танасеевич имеет многолетний стаж работы в органах внутренних дел. Был руководителем различных территориальных подразделений и готов к вызовам, которые ставят перед нами настоящее в условиях войны. Харьков – украинский город, хотя враг рассчитывал на другое. Полиция региона работает на один результат. Я благодарю каждого и каждо, кто работает на нашу общую Победу", — отметил Иван Выговский.

Петр Токарь поблагодарил руководство Министерства внутренних дел и Нацполиции за доверие и заверил, что он приложит максимум усилий для поддержания в области стабильной обстановки и окружающей среды для населения.



В свою очередь Владимир Тимошко также выразил благодарность руководству МВД, Главе Нацполиции и заверил, что будет работать на результат и дальше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Украинцы едут в Харьков, чтобы оказаться в России": что известно

Определенный процент граждан Украины покупает недвижимость в Харькове и Харьковской области, чтобы в ближайшие годы законно оказаться на территории России. Эту чушь распространяют пропагандистские Telegram-каналы и боты в ТикТок и YouTube, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правда: подобные заявления – это очередной вброс и российская дезинформация. Отметим, по данным соцопроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года 94% граждан Украины негативно относятся к России.

Представление нового начальника полиции Харьковщины. Фото: НПУ