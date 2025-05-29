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В Харьковской области возле автомобиля военнослужащего ТЦК произошел взрыв

В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал военнослужащий

сегодня, 16:21
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Недилько Ксения

Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского областного ТЦК и СП.

В Харьковской области возле автомобиля военнослужащего ТЦК произошел взрыв

Иллюстративное фото

Сообщается, что травмированному предоставлена экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угроза жизни военнослужащего отсутствует, он находится под наблюдением медиков.

"Досадно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелую травму в условном тылу.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту органом досудебного расследования внесении сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В областном и подчиненных районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами", – отмечают в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за "борьбу" с ТЦК украинцам грозит от 5 до 8 лет заключения. Об этом сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

"Важно знать, что любое умышленное препятствование исполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, является серьезным правонарушением и квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", – отмечают в ведомстве.



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