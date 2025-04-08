В Харьковской области утонули россияне: что известно

На Купянском направлении пехотные атаки врага Силы обороны Украины успешно отбивают у Богуславки и Загрызового. Враг продолжает попытки перемещения на западный берег реки Оскол.

Оккупанты утопились в Харьковской области

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОСУВ "Хортица".

"На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула. Также в этом направлении подразделения Сил обороны отразили две попытки наката противника. Сначала вражеская пехота на бронетехнике – танк и БМП пытались прорваться на наши позиции. А во второй попытке провести штурм – другие танк и БМП пытались втянуть свою пехоту на украинские позиции. В результате боевой работы были повреждены две БМП, уничтожены два танка и четверо оккупантов, а еще трое ранены. Враждебное наступление отражено, потери наших позиций не допущены", – отмечают в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командование 80-го омсбр ВС РФ "обнуляет" личный состав в мясных штурмах на островах Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ". С координатором движения "АТЕШ" связались российские военнослужащие из 80-й арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать бессмысленные приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра любой ценой, не жалея личного состава. Недавние штурмы снова кончились провалом.