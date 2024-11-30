logo

BTC/USD

96797.26

ETH/USD

3679.20

LTC/USD

102.28

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харьковской области штурмовики поразили северокорейскую технику (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харьковской области штурмовики поразили северокорейскую технику (ВИДЕО)

Третья штурмовая сообщает об удачном уничтожении оккупантов в Харьковской области

сегодня, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Воздушное патрулирование FPV -пилотов Третьей штурмовой на рубежах Харьковщины оказалось удачным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию бригады.

В Харьковской области штурмовики поразили северокорейскую технику (ВИДЕО)

Ракетный комплекс bulsae-4

Бойцы 3-й ОШБр попали в северокорейский ракетный комплекс Bulsae-4 на Харьковщине, сожгли русский Урал и поразили спрятанный КамАЗ. Досталось и пехоте противника. Пилоты также ударили по оккупантам в доме. А также провели комбо по замаскированным укрытиям, выкуривая оккупантов из их укрытий.

Охоту подразделения "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем можно увидеть на видео.


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР сожгла российскую РЛС в оккупированном Крыму: ее стоимость впечатляет

28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "подлет". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Примерная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

Читайте также: В Запорожской области неизвестный по прилету украл КАБ

В Запорожье неизвестный человек забрал неразорванную авиабомбу, вероятно КАБ-500, с места "прилета" в селе Томаковка. Об этом сообщили в местных пабликах. "Прошу человека, который украл КАБ в селе Томаковка (Запорожье) ВЕРНУТЬ ЕГО ДСНС чтобы обезвредить!!! Подумай головой, друг!! Я обещаю, что полиция тебя не тронет, просто верни КАБ!" – написал автор тг-канала "DroneBomber". Официальной информации на этот счет от ГСЧС или полиции нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости