В Харьковской области штурмовики поразили северокорейскую технику (ВИДЕО)

Воздушное патрулирование FPV -пилотов Третьей штурмовой на рубежах Харьковщины оказалось удачным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию бригады.

Ракетный комплекс bulsae-4

Бойцы 3-й ОШБр попали в северокорейский ракетный комплекс Bulsae-4 на Харьковщине, сожгли русский Урал и поразили спрятанный КамАЗ. Досталось и пехоте противника. Пилоты также ударили по оккупантам в доме. А также провели комбо по замаскированным укрытиям, выкуривая оккупантов из их укрытий.

Охоту подразделения "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем можно увидеть на видео.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР сожгла российскую РЛС в оккупированном Крыму: ее стоимость впечатляет

28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "подлет". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Примерная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

Читайте также: В Запорожской области неизвестный по прилету украл КАБ

В Запорожье неизвестный человек забрал неразорванную авиабомбу, вероятно КАБ-500, с места "прилета" в селе Томаковка. Об этом сообщили в местных пабликах. "Прошу человека, который украл КАБ в селе Томаковка (Запорожье) ВЕРНУТЬ ЕГО ДСНС чтобы обезвредить!!! Подумай головой, друг!! Я обещаю, что полиция тебя не тронет, просто верни КАБ!" – написал автор тг-канала "DroneBomber". Официальной информации на этот счет от ГСЧС или полиции нет.