В Харьковской области разоблачили мошенническую схему с “єВідновлення” (ФОТО)

В Харьковской области разоблачили и ликвидировали мошенническую схему получения компенсации через “єВідновлення”. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

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Четверым лицам сообщили о подозрении в мошенничестве и изготовлении и подлоге официального документа с целью его использования (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

В ходе расследования было установлено, что в 2023 году два государственных регистратора и две местные жительницы организовали "схему" фактически обворовывания Государственного бюджета через программу “єВідновлення”. "Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенное здание на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении

При этом указанное в документах здание не получило никаких повреждений или разрушений во время полномасштабного вторжения военных РФ. Здание было демонтировано еще до начала войны, а какие-либо правоустанавливающие документы на него отсутствуют.

“Благодаря поддельным документам была проведена государственная регистрация права собственности на этот объект недвижимости. Уже в марте 2024 года из-за незаконной сделки в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформирован сертификат на сумму более 1,5 млн грн, который дает право на получение компенсации”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании мер в виде содержания под стражей.









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