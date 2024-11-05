В Харьковской области раздался мощный взрыв: пострадали дети

4 ноября около 15:20 в полицию поступила информация о том, что в селе Гусаровка Барвенковской территориальной громады на свалке двое детей подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Иллюстративное фото

Мальчиков 11 и 12 лет с взрывными травмами и многочисленными осколочными повреждениями нижних конечностей госпитализировали.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Предварительно установлено, что ребята находились на местной свалке, где гуляли и наступили на неустановленное взрывное устройство.

Следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к незнакомым предметам. При обнаружении таких предметов немедленно вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей: есть погибшие и раненые

Россияне атаковали с дрона автомобиль, который ехал по трассе неподалеку от Томиной Балки на Херсонщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. В больницу доставили 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки. Ему оказывают необходимую медпомощь. Позже стало известно, что в автомобиле, который россияне атаковали дроном у Томиной Балки, пострадала мать с ребенком. У 35-летней женщины и 11-летнего мальчика диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.