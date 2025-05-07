В Харьковской области произошли мощные взрывы: есть погибшие и раненые

В Харьковской области в городе Изюм трое мужчин нашли в посадке мину ПОМ-2, которая осталась с периода оккупации города Изюм и Изюмского района военнослужащими РФ. Через некоторое время боеприпас сдетонировал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

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В результате взрыва 28 и 40-летние мужчины получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, а 30-летний мужчина получил ранения. Его доставили в местную больницу.

По этому факту следователи открыли уголовные производства по п. 1 час. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

"Уважаемые граждане! Правоохранители призывают быть крайне осторожными при обнаружении неизвестных предметов, особенно на деоккупированных территориях и в местах, где велись активные боевые действия.

Если вы наткнулись на подозрительный предмет или объект, внешне похожий на взрывоопасный, не приближайтесь к нему, не пытайтесь его передвинуть, разобрать или самостоятельно обезвредить.

По возможности огородите место находки и немедленно сообщите об этом в полицию на спецлинию 102 или в службу спасения – 101", – отметили в полиции.

Также в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что 6 мая в Слободском районе Харькова 53-летний мужчина получил множественные ранения лица, тела и левой руки при попытке самостоятельно разобрать взрывоопасный предмет. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 6 мая российские оккупанты применили против жителей Харькова 20 БпЛА "Герань-2". Попадание и падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной военной администрации.

"В результате попадания в крупнейший рынок города — "Барабашово" — произошел пожар площадью 500 квадратных метров. Полностью уничтожено около 20 торговых павильонов, еще почти 90 — повреждено. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС масштабный пожар, охвативший площадь в 500 кв. припаркованы гражданские автомобили. В Киевском районе зафиксировано попадание на территорию гостинично-ресторанного комплекса", — сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.