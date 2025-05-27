В Харьковской области произошел подрыв трактора на взрывоопасном предмете. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Трактор, подорвавшийся на мине. Фото: ГСЧС

Событие произошло сегодня, 27 мая на окраине г. Балаклея Изюмского района – во время кошения травы на обочине автодороги произошел подрыв трактора на неизвестном взрывоопасном предмете (вероятно, вражеской противотанковой мине). В результате детонации взрывного устройства пострадал 41-летний тракторист, повреждена техника. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

"Уважаемые харьковчане! Будьте внимательны и осторожны. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112"", – отмечают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что согласно сообщениям ряда западных источников, Вооруженные силы России передислоцировали большой контингент численностью примерно 50 000 военнослужащих из Курской области в украинскую Харьковскую область. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The Military Watch Magazine.

Харьковщина была главным центром боевых действий на протяжении большей части российско-украинской войны, а столица области, город Харьков, расположен всего в 30 километрах от международно признанной российской территории. Западные источники называют город "крепостью" Украины, и существуют значительные предположения, что российские войска могут попытаться приступить к наступательным действиям, чтобы проложить путь к захвату главного населенного пункта.