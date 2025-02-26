В Харьковской области произошел мощный взрыв: что известно

Вечером 25 февраля в ГСЧС поступила информация о подрыве неизвестного взрывоопасного предмета в поле между селами Базалиевка и Юрченково Чкаловской громады Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Иллюстративное фото

В результате взрыва получил ранение ног и тела мужчина 1973 года рождения. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу.

Спасатели обращаются к жителям области: Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны!

При обнаружении каких-либо взрывоопасных предметов запрещается:

- самостоятельно изымать находку из земли;

- брать взрывоопасные предметы в руки;

- наносить по нему удары;

- делать попытки разобрать ВОП;

– переносить или перемещать с места на место.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате теракта, который произошел 14 февраля в Николаеве, погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности – Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

"С глубокой грустью извещаем о трагической гибели трех наших героев, которые отдали свою жизнь, исполняя свой долг перед Родиной. Из-за этого жестокого террористического акта Украина потеряла отважных воинов и верных защитников родной земли. жителей, нейтрализуя минные угрозы и спасая жизнь. Их вклад в защиту Украины бесценен, а их жертва будет оставаться вечной", – говорится в сообщении.

Коллеги погибших выражают глубокое соболезнование их семьям, близким и собратьям:. "Вечная память героям, которые не вернулись домой, но всегда будут оставаться в наших сердцах", — подчеркнули они.