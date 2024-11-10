В Харьковской области почти тысяча человек воспользовались жилищным сертификатом: где выбирают покупать жилье

В 36 территориальных громадах Харьковщины профильными комиссиями сформировано 3577 сертификатов по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на более чем 4,9 миллиарда гривен. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Харьков. Фото из открытых источников

С использованием жилищных сертификатов 975 заявителей приобрели 848 объектов недвижимого имущества на территории области – 632 квартиры и 216 частных жилых домов. Стоимость приобретенного жилья составляет более 1,4 миллиарда гривен. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

"Населенные пункты Харьковской области находятся под постоянными ударами российских оккупантов. Поэтому, программа еВосстановление остается единственным действенным механизмом возмещения средств за поврежденное или полностью уничтоженное имущество. Продолжаем ускорять работу профильных комиссий по рассмотрению заявлений и назначению компенсаций", – отметил Олег Синегубов.

В общей сложности с начала реализации программы еВосстановление в области поступило 43 787 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подано жителями Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта поврежденного жилья 25 655 заявителей на общую сумму более 2,5 миллиарда гривен. Еще для 1008 передано на выплату средства более чем на 96,9 миллиона гривен.

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