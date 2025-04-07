В Харьковской области пенсионеры больше не будут получать пенсии, как раньше

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Недилько Ксения
Учитывая сложную ситуацию в Харьковской области, вызванную активными боевыми действиями и постоянными обстрелами, АО "Укрпочта" временно прекращает обслуживание ряда населенных пунктов Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов передвижными отделениями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.
Как получить пенсию в Харьковской области
Для обеспечения бесперебойной выплаты пенсий жителям этих территорий средства будут перечислены в виде срочных переводов.
Согласно предоставленному перечню населенных пунктов, пенсионеры, получавшие выплаты через передвижные отделения АО "Укрпочта", смогут получить свои пенсии в любом стационарном отделении АО "Укрпочта" на территории Украины. Для получения средств нужно предъявить паспорт и назвать свое полное имя.
Горячая линия контакт-центра АО "Укрпочта" для получения консультаций: 0800300545.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что мощный взрыв прогремел в Харьковском районе. Оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на с. Токаревка Вторая Дергачевская ТГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Россия не прекращает террор гражданского населения Харьковщины, отметил глава области.
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