В Харьковской области оккупанты пытались прорваться двумя ДРГ

На Харьковском направлении дважды приостановлена деятельность ДРГ противника по направлениям Родного (Перовское) и Тихого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

ДРГ. Фото из открытых источников

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

По данным американского Института изучения войны (ISW), российские и украинские источники не сообщали о наземных атаках на севере Харьковской области 12 апреля.

ОСУВ "Хортица" 12 апреля сообщило, что российские войска на харьковском направлении пытаются доукомплектовать подразделения по причине больших потерь и готовятся к возобновлению наступательных действий. Военнослужащий украинской бригады, действовавшей на харьковском направлении, 12 апреля сообщил, что российские силы время от времени проводят разведку малыми группами пехоты во время штурма, но не используют бронетехнику из-за мощной украинской артиллерии и беспилотников в этом районе.

12 апреля русские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись.

11 и 12 апреля российские войска продолжали наступательные действия в районе международной границы северо-восточнее Купянска в районе Каменки и севернее Купянска в районе Кондрашовки, Голубовки и Западного.

Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, 12 апреля сообщил, что российские войска атакуют украинские позиции с использованием малолитражных автомобилей, вездеходов (квадроциклов) и мотоциклов и что российские войска "довольно долго" не применяли тяжелую технику в зоне ответственности бригады.

12 апреля русские войска продолжали наступление на Боровском направлении, но не подтвердили наступление.

12 апреля русский военкор повторил заявления, что русские войска захватили Надежду (восточнее Боровой).

Российские войска совершили наземные атаки северо-восточнее Боровой вблизи Загрызового, Лозовой и Новой Кругляковки; восточнее Боровой возле Надежды; и юго-восточнее Боровой у Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки и Ольговки 11 и 12 апреля. Украинская группировка войск " Хортица " 12 апреля сообщила, что украинские силы недавно отразили российский усиленный взвод механизированного штурма в составе пяти единиц техники вблизи Лозовой и Новой Кругляковки .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты могли продвинуться на Сумщине.