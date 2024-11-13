В Харьковской области объявлена усиленная эвакуация: планируют вывезти более 2440 человек

На заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровской поселковой территориальной громады. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

93 ребенка с семьями подлежат эвакуации из сел Боровской громады.

Также приняли решение об обязательной эвакуации всего взрослого населения из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия: поселок Боровая и села Новоплатоновка, село Шийковка, Подлиман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, село Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малеевка и Пески-Радьковские.

Сегодня в этих населенных пунктах остаются 2443 человека, отметил Синегубов.

"Все эвакуированные получат материальную помощь, временное проживание, а также поддержку от международных партнеров, в частности ООН, в том числе гуманитарную, психологическую и юридическую помощь.

Горячая линия по эвакуации: 0-800-33-92-91 — обращайтесь для консультаций и помощи на всех этапах эвакуации", – подчеркнул глава области.

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