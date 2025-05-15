В Харьковской области обостряется ситуация: где враг штурмует с бронетехникой

В Харьковской области в районе Липцев обостряется ситуация: враг ушел в усиленный штурм. Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин в эфире национального телемарафона, передает портал "Комментарии".

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"Я сейчас хотел бы обратить внимание на ситуацию в районе населенного пункта Липцы. Там мы отмечаем обострение. Враг пошел на штурм с использованием бронетехники, в частности танков. Также использует уже традиционно (и это уже становится тенденцией) мотоциклы. Ну и, соответственно, пехоту на этих мотоциклах. Могу сказать, что бронетехника была уничтожена, равно как и мотоциклы. Пехота спешилась и в это время наши подразделения занимаются уничтожением этих пехотных групп врага. Может, уже и уничтожили. Но в целом обострение там сейчас отмечается”, – сказал спикер ОТУ Харьков.

Он считает происходящее под Липцами реакцией оккупантов на действия Сил обороны, которые 8 мая освободили лесной массив, названный самими россиянами "Берлин".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 13 бригада НГУ "Хартия" освободила лесной массив к северу от Липцев Харьковской области, который россияне называли "Берлин". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Хартии".

13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил Обороны Украины завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев в Харьковской области. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).

"Наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев – операция началась в ноябре 2024 года. Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага подальше от Харькова и восстановить контроль над важным естественным и тактически значимым участком местности. За это время враг потерял погибших и раненых почти 10 человек. вооружения и 175 единиц техники", – отмечают в бригаде.