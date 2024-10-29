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В Харьковской области напряженная ситуация: куда вывозят людей

На двух направлениях значительно обострилась ситуация с безопасностью

сегодня, 16:20
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Недилько Ксения

В Харьковской области продолжается эвакуация из тергромад Купянского и Изюмского районов. Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии".

В Харьковской области напряженная ситуация: куда вывозят людей

Олег Синегубов. Фото: скриншот телемарафона

Остаток населения, подлежащего эвакуации из Купянского направления, составляет 8 488 человек, из Боровского осталось эвакуировать – 128 человек. За последние сутки в более безопасные территориальные громады Харьковской области удалось релокировать 162 человека, среди которых 10 детей. В мероприятиях по эвакуации гражданского населения задействованы правоохранители, спасатели и волонтеры.

"В ряде населенных пунктов Купянского и Боровского направлений ситуация с безопасностью остается напряженной. Российские оккупанты наносят артиллерийские, авиационные и минометные удары по критической инфраструктуре и гражданскому населению. Работаем в усиленном режиме, чтобы переместить гражданское население в более безопасные населенные пункты Харьковской области или другие регионы страны. Ежесуточно из определенных территорий удается эвакуировать от 150-200 человек", — отметил Олег Синегубов.

Эвакуированных доставляют в транзитные центры в более безопасных громадах Харьковщины. Людей обеспечивают всем необходимым – юридической и социально-психологической поддержкой, продуктами питания и гигиеническими наборами, теплыми вещами, международные благотворительные фонды предоставляют денежные выплаты. При необходимости эвакуированных размещают в местах компактного проживания или обеспечивают перевозку в другие регионы страны.

Для обеспечения безопасности населения действует круглосуточная бесплатная "горячая линия" по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов



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