В Харьковской области мужчина выловил рыбы и раков на 1,3 миллиона гривен

58-летний житель села Александровка занимался незаконным рыбным промыслом на пруду в Богодуховском районе Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

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Правоохранители установили, что мужчина совершил отлов рыбы из резиновой лодки с помощью сеток. Общее количество незаконно выловленной рыбы составляет 506 штук весом 429,5 кг.

Полицией изъята резиновая лодка и орудие незаконного отлова.

30 мая дознаватели Богодуховского РУП сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Харьковщины напоминает: браконьерство наносит значительный ущерб природной среде и предусматривает уголовную ответственность. Рыбаки разрешены только с соблюдением действующих норм и правил.

" Если вы стали свидетелем незаконного отлова рыбы или других природоохранных нарушений – немедленно сообщайте на спецлинию "102" ", – отмечают правоохранители.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что французский рыбак Жоаким Жонкерес поймал сома весом 102 кг вблизи города Каштелу-Бранку на востоке Португалии. Этот сом стал рекордсменом, как самый большой, пойманный на территории страны.

Жоаким Жонкерес рассказал, что гуляя у своего дома случайно заметил большую тень в воде. Рыбак использовал 25-сантиметровую приманку и после 30 минут борьбы поймал огромного сома.

"Рыба дергала леску, выныривала, а потом снова ныряла на глубину. Чтобы вытащить ее, мне понадобилась помощь еще трех человек", — говорит Жонкерес об улове. Как оказалось, Жонкерес установил национальный рекорд Португалии поймав гигантского сома весом 102 килограмма и длиной более 2,3 метра.