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В Харьковской области можно бесплатно получить офтальмологические услуги

Услугами могут воспользоваться как военные, так и гражданские

26 февраля 2025, 15:37
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Недилько Ксения

В Харьковской области участники боевых действий и гражданские, пострадавшие от войны могут бесплатно получить уникальное офтальмологическое протезирование. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

В Харьковской области можно бесплатно получить офтальмологические услуги

Иллюстративное фото

В Харьковской областной клинической больнице в специализированной лаборатории индивидуального глазного протезирования предоставляют высококачественные услуги для военных и гражданских людей, потерявших глаз из-за боевых действий или заболеваний.

Протезирование финансируется из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины.

Харьковщина — одна из фронтовых областей, поэтому возможность бесплатно получать такое лечение — своевременная и необходимая опция.

В 2024 году лаборатория изготовила 340 протезов, среди которых 79 передано военным, а 9 — гражданским, пострадавшим от боевых действий, другие — людям с болезнями и врожденными патологиями.

Лаборатория работает на максимальной мощности, чтобы помочь военнослужащим с взрывными травмами и гражданским лицам. Изготовление индивидуальных глазных протезов занимает от 3 до 10 дней, а при срочной потребности — всего 6–8 часов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью попадания зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

▪ 00:10 В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в проезжую часть повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание университета, оперного театра, кафе. Пострадавших нет.

▪ 00:25 В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в 9-этажный многоквартирный жилой дом возник пожар в квартире на 2-м этаже, частично повреждена стена и остекление дома. Пострадали два человека, получили острую реакцию на стресс. Спасли еще 5 человек.

▪ 00:30 В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в тротуар повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание кафе и контактную сеть троллейбуса. Без пострадавших.



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