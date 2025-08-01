С начала реализации программы еВосстановление в 37 территориальных громадах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 7 374 сертификата по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 9,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

В Харьковской области люди получают жилищные сертификаты: где выбирают новое место для жизни

В настоящее время с использованием жилых сертификатов приобретено 2 975 объектов недвижимости на территории Харьковской области — 2 472 квартиры и 503 частных жилых дома. Общая стоимость приобретаемого имущества составляет более 6,7 миллиарда гривен. Уже использовано более 4350 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

"На Харьковщине продолжается работа по наполнению Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате военной агрессии. В Реестр уже внесены сведения о повреждениях и разрушениях 87 738 объектов, из которых 45 347 – здания, 41 519 – помещения, 873 – инженерные сооружения. Государственная программа является восстановление остается единственным действенным механизмом компенсации гражданскому населению для восстановления, ремонта или приобретения нового жилья. Харьковская область занимает лидирующие позиции в реализации программы", – отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Для получения денежной помощи на ремонт жилья, поврежденного в результате обстрелов российских окупантов, жители Харьковщины подали 57 804 заявления. Больше всего заявлений поступило от жителей Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

Кроме того, через приложение и портал Дия жители Харьковской области направили 205 871 информационное сообщение о поврежденных объектах недвижимости.

Уже получили денежную помощь для ремонта жилья 34 766 заявителей на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен. Еще для 2 102 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на общую сумму более 161,2 миллиона гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине впервые запускают компенсации за разрушенное жилье на временно оккупированных территориях.