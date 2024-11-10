В Харьковской области из-под завалов дома уже неделю не могут достать тела погибших

Безопасная ситуация в Купянске и громаде крайне сложная, а на левобережной части громады – критическая. Там отсутствует критическая инфраструктура, социальная. Об этом сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире национального телемарафона, сообщает портал "Комментарии".

Обстрелянный дом. Фото: Купянская ГВА

"Как пример, недавний (3 ноября – ред.) авиаудар управляемой бомбой по поселку Ковшаровка, где разрушен подъезд 5-этажки. Три человека погибли, лежат под завалами и деблокировать их невозможно в настоящее время в связи с крайне сложной ситуацией , связанной с обстрелами, разведывательными БПЛА”, — рассказал Беседин.

Кроме того, в Купянской громаде закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы.

Это связано с мерами безопасности. Также россияне атакуют fpv-дронами автомобили, не позволяя завести гуманитарку. Местных жителей призывают выезжать.

"Не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждой секунде работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по автомобилям инкассаторов", — рассказал Беседин в эфире телемарафона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел жилого дома в Харьковской области: люди под завалами уже полсуток

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 3 ноября около 20:50 вс рф нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. 71-летняя женщина получила травму. Предварительно под завалами тела трех человек: двух женщин и мужчины. Продолжается разбор завалов с учетом ситуации безопасности в населенном пункте.