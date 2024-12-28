В Харьковской области 112 тысяч человек остаются без отопления после ракетного удара РФ, – ОВА

Процесс восстановления теплоснабжения в Харькове и населённых пунктах Харьковского района продолжается. В частности, в городе продолжаются работы по подключению отопления в многоквартирных домах нескольких районов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram.

Ситуация в Харькове. Фото: 24 Канал

По словам Синегубова, все соответствующие службы работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить подачу тепла в дома жителей. На сегодня, около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов в общинах Харьковского района остаются без отопления.

Власти также сообщили об инцидентах, связанных с вражескими обстрелами 27 декабря. Так, в селе Ричкодуб в результате обстрела ранения получил 58-летний мужчина, который был госпитализирован.

В то же время, усиленные мероприятия по эвакуации продолжаются в Купянском и Боровском направлениях. За этот период эвакуированы 26 человек, среди которых один ребенок. В общей сложности остаются под угрозой 6 782 человека в Купянском направлении, в том числе 135 человек на левом берегу реки. Еще 1617 человек должны быть эвакуированы из 29 населенных пунктов Боровской общины.

В результате вражеских обстрелов Харьковской области 26 декабря, два человека погибли, а еще четверо получили ранения в Золочевском, Богодуховском и Харьковском районах. Ситуация в регионе остается напряженной, и власти продолжают принимать меры по обеспечению безопасности местных жителей и восстановлению инфраструктуры.

В 44 населенных пунктах Харьковской области, постоянно находящихся под угрозой обстрелов и активных боевых действий, продолжается масштабная эвакуация. Это процесс, который приобрел интенсивный характер, ведь ситуация на фронте будет оставаться напряженной. Во многих случаях эвакуация происходит по требованию власти или военных и носит принудительный характер, поскольку оставление этих территорий необходимо для обеспечения безопасности граждан.

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