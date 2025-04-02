В Харькове значительно усложнилась ситуация: что происходит в городе

Россия продолжает массированно обстреливать Харьков. "Прилеты" в городе считают десятками. Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе, которая была в марте 2025 года.

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По его словам, март был для Харькова самым трудным месяцем с начала года. Речь идет о масштабах разрушений.

"Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними — масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно. Наибольшее количество ударов пришлось на конец месяца", — отметил мэр города.

Терехов рассказал, что всего российскими обстрелами было повреждено 219 жилых домов, выбито около 4 300 окон.

"Несмотря на это, мы держим темп: контуры зданий уже закрыты на 98%, чтобы люди могли оставаться в своих домах. Коммунальные услуги предоставляются бесперебойно", — подчеркнул городской голова.

Также, по словам мэра, половину из 81 поврежденной кровли удалось восстановить. Восстанавливают не только жилье, но и административные здания, школы, больницы, дороги, инфраструктуру – все, что пострадало в результате российских обстрелов.

Напомним, что в Харькове, как писал портал "Комментарии", назревает громкий скандал из-за вероятной добычи газа вблизи города.

О ситуации рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Глава города сообщил, что горсовет снова получил сообщение о планах газодобычи на Хорошевской площади. Эта территория граничит с Харьковом. А добыча газа напрямую повлияет на жителей Жихоря.

Жителей города беспокоит экологическая ситуация — могут возникнуть проблемы с поставкой воды. По словам Терехова, этот вопрос был направлен в Министерство защиты окружающей среды.



