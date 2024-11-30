В Харькове женщина заказала своего мужа, пообещав киллеру квартиру

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летней женщины по факту организации приготовления умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам и по заказу (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст.

Женщина заказала убийство мужа в Харькове

По данным следствия, в августе 2024 года харьковчанка решила заказать убийство своего бывшего мужа с целью наследования всей недвижимости, находящейся в его собственности.

Оружие брать в руки она не планировала, поэтому через знакомых подыскала киллера.

Она передала убийце данные и место жительства в Харькове своего экс-возлюбленного.

Также она попросила мужчину прислать сообщение "Давай познакомимся" в мессенджере "Viber", что значит успешное исполнение убийства.

Киллер "сделал все по плану".

9 сентября фигурантку пригласили правоохранители, чтобы сообщить о "смерти" бывшего мужа.

При прокурорах и следователях женщина начала плакать и "не могла поверить", что его убили выстрелом из пистолета.

Однако еще больше женщина удивилась, что после слез стражи порядка задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении.

Благодаря скоординированным действиям правоохранители предупредили заказное убийство. Все, о чем она узнала, было имитацией преступления.

Фигурантке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обвиняемую судят в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.