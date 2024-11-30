В Харькове женщина заказала своего мужа, пообещав киллеру квартиру

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 55-летней женщины по факту организации приготовления умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам и по заказу (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст.
Женщина заказала убийство мужа в Харькове
По данным следствия, в августе 2024 года харьковчанка решила заказать убийство своего бывшего мужа с целью наследования всей недвижимости, находящейся в его собственности.
Оружие брать в руки она не планировала, поэтому через знакомых подыскала киллера.
Она передала убийце данные и место жительства в Харькове своего экс-возлюбленного.
Также она попросила мужчину прислать сообщение "Давай познакомимся" в мессенджере "Viber", что значит успешное исполнение убийства.
Киллер "сделал все по плану".
9 сентября фигурантку пригласили правоохранители, чтобы сообщить о "смерти" бывшего мужа.
При прокурорах и следователях женщина начала плакать и "не могла поверить", что его убили выстрелом из пистолета.
Однако еще больше женщина удивилась, что после слез стражи порядка задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении.
Благодаря скоординированным действиям правоохранители предупредили заказное убийство. Все, о чем она узнала, было имитацией преступления.
Фигурантке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Обвиняемую судят в Дзержинском районном суде г. Харькова.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Новости