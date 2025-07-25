В Харькове беременная женщина вынашивала двойню — беременность с повышенным риском, нуждающаяся в усиленном наблюдении. Однако врачи не обеспечили должной диагностики, допустили ошибки в выводах и не приняли необходимые меры на этапах беременности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове женщина потеряла двойню: кого подозревают в халатности

Когда состояние обострилось, пациентку не направили в перинатальный центр соответствующего уровня. Один из плодов погиб еще до родов, другой умер во время срочного кесарева сечения.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что именно ненадлежащие действия трех харьковских врачей стали причиной гибели обоих плодов.

Игнорирование обследований, ошибки в диагнозах и несвоевременная госпитализация — все это противоречило медицинским стандартам и стоило жизни нерожденным детям.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры трем врачам сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти обоих плодов у беременной женщины (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что полицейские выясняют обстоятельства гибели 4-летнего мальчика в Деснянском районе столицы, сообщают в полиции Киева.

По предварительной информации, малолетний находился в комнате вместе с 6-летней сестрой, в то время, когда их мать находилась на кухне. Играя, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив травмы несовместимые с жизнью.