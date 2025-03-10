В Харькове женщина отравила военного ВСУ и готовила теракты: что ей будет

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Недилько Ксения
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Харькове. Ним оказалась местная ИТ-специалист, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
Задержанная подозреваемая, фото: СБУ
"Чтобы убить украинского воина, предательница под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества.
После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь", – говорится в сообщении.
Следующими задачами агента от ФСБ было изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и их перемещение в схроны для подготовки терактов.
По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. При этом преступные задачи от неприятеля ей начали поступать в начале 2025 года.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
◾ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
◾ ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывного устройства).
Также его преступления планируется квалифицировать по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на умышленное убийство).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что агент РФ сливал военные позиции ВСУ в "Чат Рулетке": как это было.
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