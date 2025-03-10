В Харькове женщина отравила военного ВСУ и готовила теракты: что ей будет

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Харькове. Ним оказалась местная ИТ-специалист, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ и готовила самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Задержанная подозреваемая, фото: СБУ

"Чтобы убить украинского воина, предательница под видом "волонтерской" помощи передала ему лекарства и продукты питания, в которые подмешала ядовитые вещества. После этого военного в тяжелом состоянии госпитализировали в местный госпиталь", – говорится в сообщении.

Следующими задачами агента от ФСБ было изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и их перемещение в схроны для подготовки терактов.

"Одну из взрывчаток женщина спрятала вблизи своего дома в многоквартирном доме, а другую – СБУ изъяла непосредственно в квартире подозреваемой. По инструкции врага фигурантка замаскировала СВУ под огнетушитель, а для большего поражающего действия снарядила металлическими гайками", – отмечают в СБУ.

По данным следствия, фигурантка попала в поле зрения ФСБ еще до начала полномасштабной войны, когда ездила к родственникам в Россию. При этом преступные задачи от неприятеля ей начали поступать в начале 2025 года.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в террористическом акте, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

◾ ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение взрывного устройства).

Также его преступления планируется квалифицировать по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на умышленное убийство).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агент РФ сливал военные позиции ВСУ в "Чат Рулетке": как это было.