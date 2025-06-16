В Харькове запрещено купаться в водоемах: что обнаружили специалисты

Купание в водоемах Харьковской области летом 2025 запрещено. Решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете.

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Кроме взрывоопасных предметов, риск для здоровья отдыхающих может составлять загрязнение водоемов в результате попадания стоков из поврежденных из-за боевых действий канализационных сетей и выгребных ям. Об этом сообщается в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

Несмотря на то, что водоемы области не могут использоваться для купания, государственным учреждением "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" проводятся мониторинговые исследования качества воды в местах, которые традиционно использовались населением для купания и отдыха. Всего лабораторным контролем охвачено 9 пляжей на территории города. Харьков и области.

В мае-июне 2025 исследованы 26 проб воды, превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 14 пробах (53,8%) на 5 пляжах. В пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и Удянского гидропарка в городе Харьков содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 13-370 тыс., что превышает нормативное значение 5 тыс. на дм3. Кроме того, в воде Безлюдовского водоема, Основянского озера и Удянского гидропарка обнаружены микроорганизмы, свидетельствующие о наличии фекального загрязнения водоемов и рисках заражения возбудителями инфекционных болезней во время купания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре запрещено купаться в водоемах.