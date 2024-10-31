В Харькове задержали директора российской компании: как он помогал врагу

В Харькове задержан директор российской компании — он помогал врагу запускать спутники-шпионы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Фото Харьковской областной прокуратуры

Гражданину сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Следствие установило, что харьковчанин работает генеральным директором российского предприятия в г. Волгограде РФ. При этом он помогал врагу настраивать спутники-шпионы.

"В мае 2023 года "Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"" осуществила запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА №1", который, согласно принципам построения и технических характеристик, является средством круглосуточной высокодетальной разведки и используется представителями РФ как гражданской, так и в военной сфере”, — сообщили в Офисе.

Злоумышленник организовал работу работников своей компании – они помогали готовить радиолокационные отражатели и измерительные средства. Среди военных задач данный космический комплекс осуществлял разведку украинских военных объектов, а также выявлял сосредоточение войск ВСУ, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, подозреваемый предоставил распоряжение передать испытательный полигон собственной компании для использования военно-космических сил РФ.

В ходе досудебного расследования установлено, что до начала полномасштабной войны мужчина длительное время проживал в РФ и имеет российский паспорт.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины по месту жительства в Харькове. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как харьковчанка помогала войскам РФ.



