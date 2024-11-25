В Харькове за военными шпионил батюшка: что ему грозит

Служба безопасности задержала настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в работе на врага.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По материалам дела, по заказу России фигурант сливал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой.

Полученные сведения клирик через мессенджер направлял агрессору в виде меток на гугл-картах и их подробным описанием.

По имеющейся информации, оккупанты планировали использовать эти разведданные для подготовки ракетно-бомбовых ударов по локациям Сил обороны, которые вовлечены в защиту Харькова.

Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила вражеские атаки благодаря своевременному разоблачению российского информатора, документированию его преступлений и задержанию.

По данным следствия, 43-летний протоиерей начал выполнять вражеские задачи в октябре 2024 года. Он родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 года находился на территории России.

Затем он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным. Также у него обнаружены русские рубли и кремлевские награды.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 8 лет тюрьмы.