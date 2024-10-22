В Харькове взрывы: оккупанты атаковали город авиабомбами (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
Российские войска обстреляли Харьков КАБами – в городе раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию харьковского городского головы Игоря Терехова.
Фото портал "Комментарии"
“В городе слышны звуки взрывов – оккупанты атакуют Харьков управляемыми авиационными бомбами. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски”, – предупредил Игорь Терехов.
В Воздушных силах ВС Украины также предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях.
Игорь Терехов сообщил, что на месте одного из "прилетов" в Холодногорском районе пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Еще есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району.
“Еще прилет в Киевском районе рядом с учебным заведением. В жилых домах вокруг частично вылетели стекла. Информация о пострадавших уточняется”, – написал Терехов.
"Киевский р-н. Повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. Основянский район. Есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей. Уже есть информация о девяти раненых", – написал Терехов. По данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, часть Харькова вследствие ударов оккупантов без электроснабжения.
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия врага террором харьковчан со стороны России: "Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны Белгорода, управляемые авиабомбы "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения".
Детальнее о последствиях вражеских ударов по Харькову читайте по ссылке.
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