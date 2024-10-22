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В Харькове взрывы: оккупанты атаковали город авиабомбами (ОБНОВЛЕНО)

Игорь Терехов предупредил о возможных повторных пусках КАБов

22 октября 2024, 21:52
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Кречмаровская Наталия

Российские войска обстреляли Харьков КАБами – в городе раздались взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию харьковского городского головы Игоря Терехова.

В Харькове взрывы: оккупанты атаковали город авиабомбами (ОБНОВЛЕНО)

Фото портал "Комментарии"

“В городе слышны звуки взрывов – оккупанты атакуют Харьков управляемыми авиационными бомбами. Будьте осторожны. Возможны повторные пуски”, – предупредил Игорь Терехов.

В Воздушных силах ВС Украины также предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской и Донецкой областях.

Игорь Терехов сообщил, что на месте одного из "прилетов" в Холодногорском районе пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Еще есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району.

“Еще прилет в Киевском районе рядом с учебным заведением. В жилых домах вокруг частично вылетели стекла. Информация о пострадавших уточняется”, – написал Терехов.

Напомним, что вражеские войска каждый день обстреливают Харьковскую область. Управляемыми авиационными бомбами атакуют Харьков. Так, 20 октября вечером оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на город. По данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, "прилеты" были в нескольких районах.

"Киевский р-н. Повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. Основянский район. Есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей. Уже есть информация о девяти раненых", – написал Терехов. По данным начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, часть Харькова вследствие ударов оккупантов без электроснабжения.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия врага террором харьковчан со стороны России: "Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны Белгорода, управляемые авиабомбы "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения".

Детальнее о последствиях вражеских ударов по Харькову читайте по ссылке.



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