В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов

Харьков получил в подарок 72 тысячи луковиц тюльпанов от Нидерландско-украинской торговой палаты (NUCC). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

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Их распределили между коммунальными предприятиями, которые ухаживают за цветниками. Так, специалисты СКП "Харьковзеленстрой" уже готовят свою часть посевного материала. Тюльпаны высадят на клумбах по всему городу, в частности, в отдаленных районах.

Передача гуманитарной помощи состоялась при содействии украинско-нидерландского фестиваля тюльпанов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома. "Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным облпрокуратуры, ночью зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Также двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Три дома разрушены полностью, еще более 20 – повреждены. Предварительно российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.