logo

BTC/USD

71685.00

ETH/USD

2628.33

LTC/USD

72.57

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов

Город получил в подарок посевной материал от Нидерландов

сегодня, 15:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Харьков получил в подарок 72 тысячи луковиц тюльпанов от Нидерландско-украинской торговой палаты (NUCC). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов

Иллюстративное фото

Их распределили между коммунальными предприятиями, которые ухаживают за цветниками. Так, специалисты СКП "Харьковзеленстрой" уже готовят свою часть посевного материала. Тюльпаны высадят на клумбах по всему городу, в частности, в отдаленных районах.

Передача гуманитарной помощи состоялась при содействии украинско-нидерландского фестиваля тюльпанов.

В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов - фото 2
В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов - фото 3
В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов - фото 4
В Харькове высадят десятки тысяч тюльпанов - фото 5

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома. "Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным облпрокуратуры, ночью зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Также двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Три дома разрушены полностью, еще более 20 – повреждены. Предварительно российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости