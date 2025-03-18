В Харькове выпустили в природу тысячу летучих мышей

Уже 13 лет в Харькове проводят акцию выпуска летучих мышей в природу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Фельдман Экопарка. ㅤ

Летучая мышь

В этом году более 1000 спасенных рукокрылых, зимовавших под наблюдением специалистов Центра реабилитации экопарка, вернулись в природу. Каждый год специалисты спасают тысячи животных, обеспечивают им надлежащие условия жизни, а весной возвращают в природную среду.

"Наша главная цель – сохранение популяции летучих мышей в Украине, ведь все виды рукокрылых занесены в Красную книгу. Мы работаем каждый день, потому что каждая жизнь важна", – отмечают в Центре реабилитации.

Отметим, что единственный в Украине Центр реабилитации рукокрылых в Харькове продолжает работать во время войны. Не первый год работники и волонтеры спасают летучих мышей (лиликов) в зимний период. За это время в Центре могут находиться до 6 тысяч животных. Их здесь кормят, лечат и укладывают спать, чтобы выпустить весной в природу.

Каждый день в помещении Центра реабилитации рукокрылых Харькова собираются волонтеры. Они помогают кормить летучих мышей, которые еще не имеют необходимого веса, чтобы смог уснуть во время зимы.

Наиболее распространенный вид – рыжая вечерница. Они живут в городах. Неудивительно, что места для зимования колонии часто обустраивают рядом с человеком.

Летучие мыши обнаруживают при замене окон, в щелях, под обшивкой балконов и фасадов домов. Прерванная зимовка может привести к гибели животных.

Зимой им угрожают холод и голод – летучие мыши питаются насекомыми, которых в этот период нет.

В Центре реабилитации летучих мышей спасают от неминуемой смерти. Чаще здесь принимают целые колонии. В этом году одна из самых больших – из Днепра. Более 1800 летучих мышей изъяли с балкона .

К сожалению, 360 особей из этой колонии не доехали до места реабилитации. Животные погибли из-за неправильной транспортировки: их сложили в коробки друг на друга, из-за чего летучие мыши задохнулись.

Рукокрылые – отличные природные санитары. Их рацион составляют насекомые, среди которых много вредителей и переносчиков болезней.

Снижение популяции летучих мышей может привести к существенным последствиям.

Поэтому в украинском Центре реабилитации рукокрылых, несмотря на войну, продолжают заниматься летучими мышами. Каждую весну возвращая их в природу.

Сотрудники Харьковского центра мечтают, что после завершения войны в украинских городах будут созданы дружеские среды для рукокрылых.