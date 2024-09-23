В Харькове выгорел лесопарк: Терехов сообщил, что будет на его месте

В Харькове в результате масштабного пожара, который произошел возле ТРЦ "Караван", была уничтожена значительная часть лесопарка. Местные жители переживают, что на этом месте может возникнуть очередная застройка, а лес будет уничтожен навсегда. Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг такие слухи и сообщил, что этот участок был и будет зоной рекреации.

Сгоревший лесопарк в Харькове. Фото из открытых источников

"Городские власти планируют, когда это станет безопасно и возможно, высадить там деревья, растения и создать на этом месте парк, где смогут отдыхать местные жители. Никаких других объектов там не будет.

Сейчас ГСЧС проводит необходимые действия на этой территории, которая несет вполне реальную угрозу жизни и здоровью посторонних гражданских лиц. Мы ждем, пока спасатели выполнят свою работу по разминированию и очистке от опасных предметов и этот участок станет полностью безопасным. И тогда мы начнем восстановление этой территории", – подчеркнул Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Масштабный пожар в Харькове: мэр Терехов обратился к горожанам

16 сентября на Салтовке в Харькове, неподалеку от Журавлевского гидропарка, произошел масштабный пожар. Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

На месте также работали подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники.

"Прошу сохранять спокойствие – все уничтоженные огнем участки леса будут восстановлены! Мы обязательно вместе высадим новые деревья!" – сообщил Терехов.