В Харькове все службы переведены в экстренный режим: что происходит

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за прогнозируемого ливня все городские коммунальные предприятия, "Зеленстрой" и ГСЧС переведены в экстренный режим, канализация работает, разработан план действий в случае осложнений.

В Харькове все службы переведены в экстренный режим: ожидается гроза и сильный ветер

По данным синоптиков, в Харькове и области днем ​​19 июня ожидаются сильные ветры и грозы. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

В этой связи городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона призвал харьковчан быть осторожными и ответственно относиться к своей безопасности.

"Мы готовы реагировать на любые погодные условия. Все коммунальные службы и спасатели ГСЧС работают в режиме повышенной готовности. У нас есть четкий план действий, который мы придерживаемся. Но я прошу харьковчан быть внимательными и не оставлять автомобили под деревьями — шквальный ветер может ломать ветки и представлять опасность для людей и имущества", — подчеркнул Игорь Терехов.

В случае чрезвычайных ситуаций или обнаружения повреждений жители Харькова могут обращаться в городскую информационно-диспетчерскую службу по номеру 15-62.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что купание в водоемах Харьковской области летом 2025 запрещено. Решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете.

Кроме взрывоопасных предметов, риск для здоровья отдыхающих может составлять загрязнение водоемов в результате попадания стоков из поврежденных из-за боевых действий канализационных сетей и выгребных ям. Об этом сообщается в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.