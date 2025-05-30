«В Харькове в троллейбусном депо производили дроны»: что известно

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию по поводу удара беспилотниками по троллейбусному депо в Харькове в ночь на 30 мая. Вражеские ресурсы заявляют, что на территории предприятия был цех по производству дронов и пункт управления беспилотниками, передают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Последствия обстрел Харькова. Скриншот из видео Владимира Зеленского

На самом деле, российские "Шахеды" разбили троллейбусное депо , которое видно на многочисленных фото и видео с места происшествия, а также повредили многоквартирные дома рядом. Враг применил по меньшей мере восемь ударных дронов. На территории предприятия не было никаких военных объектов.

" Подобной ложью враг пытается убедить общественность, будто эта атака была направлена не по мирному населению, а по военной цели. Это уже классическое поведение русских пропагандистов. Таким образом они пытаются оправдаться за террористические атаки по украинским городам ", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что из-за ночной атаки на Харьков и область сложилась сложная ситуация с наземным общественным транспортом в областном центре. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Ситуация тяжелая. Город Харьков и власти принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки. Потеря достаточно ощутима. Один троллейбус был уничтожен полностью, более 30 получили повреждения. Для прифронтового города, где значительно пострадал автопарк и в 2022-м, и в 2023-м, и в 2024-м годах, конечно, это существенная потеря. У нас работает метрополитен, поэтому пассажирские перевозки должны не пострадать", — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что ночью регион атаковал 51 "шахед". Синегубов назвал это "аномальным количеством".