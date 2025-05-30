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«В Харькове в троллейбусном депо производили дроны»: что известно

Россияне распространяют фейки, что прилет в Харькове произошел по производству дронов

сегодня, 17:16
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Недилько Ксения

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию по поводу удара беспилотниками по троллейбусному депо в Харькове в ночь на 30 мая. Вражеские ресурсы заявляют, что на территории предприятия был цех по производству дронов и пункт управления беспилотниками, передают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«В Харькове в троллейбусном депо производили дроны»: что известно

Последствия обстрел Харькова. Скриншот из видео Владимира Зеленского

На самом деле, российские "Шахеды" разбили троллейбусное депо , которое видно на многочисленных фото и видео с места происшествия, а также повредили многоквартирные дома рядом. Враг применил по меньшей мере восемь ударных дронов. На территории предприятия не было никаких военных объектов.

"Подобной ложью враг пытается убедить общественность, будто эта атака была направлена не по мирному населению, а по военной цели. Это уже классическое поведение русских пропагандистов. Таким образом они пытаются оправдаться за террористические атаки по украинским городам", – отмечают в Центре.

«В Харькове в троллейбусном депо производили дроны»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что из-за ночной атаки на Харьков и область сложилась сложная ситуация с наземным общественным транспортом в областном центре. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Ситуация тяжелая. Город Харьков и власти принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки. Потеря достаточно ощутима. Один троллейбус был уничтожен полностью, более 30 получили повреждения. Для прифронтового города, где значительно пострадал автопарк и в 2022-м, и в 2023-м, и в 2024-м годах, конечно, это существенная потеря. У нас работает метрополитен, поэтому пассажирские перевозки должны не пострадать", — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что ночью регион атаковал 51 "шахед". Синегубов назвал это "аномальным количеством".



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