В Харькове в круглосуточном режиме готовятся к старту отопительного сезона

В Харькове почти с нуля восстанавливают всю систему теплоснабжения и другие сети, коммунальщики работают практически круглосуточно. Как отметил 1 октября в эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов, вражеские обстрелы усложняют этот процесс, ведь причиняют жилищному фонду немало повреждений.

Подготовка к зиме в Харькове. Фото: ХТС

"Однако мы работаем практически круглосуточно, чтобы подготовить город к отопительному сезону, потому что прекрасно понимаем, что эта зима будет самой тяжелой из всех, которые нам приходилось переживать. Не буду раскрывать подробности, но мы делаем все, чтобы Харьков был с теплом, водой и светом", — отметил мэр.

Также Игорь Терехов сообщил, что в Харькове завершаются работы по подготовке к зиме укрытий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове частично снесут дом, в который попал вражеский КАБ

Жилую многоэтажку в Киевском районе Харькова, подвергшуюся атаке 24 сентября, придется частично снести.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов 1 октября в эфире национального телемарафона, там зафиксированы серьезные разрушения, поэтому было принято решение об восстановлении и частичном сносе дома.

"После вражеских обстрелов приходится много восстанавливать, в частности, сразу закрывать контуры, чтобы исключить попадание осадков внутрь. Дома, которые очень сильно повреждены, нельзя сразу полностью восстановить. Но, несмотря на все трудности, городские власти делают все возможное, чтобы все же отстроить то , что разрушил российский агрессор", — отметил мэр.