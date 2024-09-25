В Харькове увеличилось количество погибших в результате обстрела

Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенном вчера российским агрессором, обнаружено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Обстрелянный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Спасатели нашли под завалами девятиэтажного жилого дома, куда 24 сентября попал ФАБ-500 из УМПК, тело погибшей женщины. Продолжается деблокировка.

Число погибших в результате вражеских авиаударов по Харькову возросло до четырех человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову . В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести.

В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина.

Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу. По предварительным данным, по Харькову были нанесены шесть ударов ФАБ-250/500 с УМПК.