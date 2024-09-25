logo

BTC/USD

63193.36

ETH/USD

2589.20

LTC/USD

67.53

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове увеличилось количество погибших в результате обстрела
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове увеличилось количество погибших в результате обстрела

Спасатели обнаружили под завалами тело женщины

сегодня, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Под завалами дома в Киевском районе Харькова, разрушенном вчера российским агрессором, обнаружено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

В Харькове увеличилось количество погибших в результате обстрела

Обстрелянный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Спасатели нашли под завалами девятиэтажного жилого дома, куда 24 сентября попал ФАБ-500 из УМПК, тело погибшей женщины. Продолжается деблокировка.                                                                         

Число погибших в результате вражеских авиаударов по Харькову возросло до четырех человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

24 сентября с 15:20 по 15:40 вооруженные силы россии нанесли массированные удары из тактической авиации по Харькову . В Киевском районе города авиационный боеприпас попал в девятиэтажный жилой дом. Погибла женщина, еще 20 человек получили травмы разной степени тяжести.

В Киевском районе правоохранители обнаружили еще одно попадание по открытому земельному участку.

Немышлянский район: зафиксировано попадание авиабомбы по цеху хлебозавода. Погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.                                              

В Салтовском районе авиабомба попала вблизи домов и детской площадки. Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. Также в этом районе зафиксировано еще одно попадание по открытому участку: ранен мужчина.

Также в Шевченковском районе города авиабомба попала в лесополосу. По предварительным данным, по Харькову были нанесены шесть ударов ФАБ-250/500 с УМПК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости