В Харькове переименовали два топонима в честь погибших пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Харьковского горсовета, передает портал "Комментарии".

В Харькове увековечили память двух погибших пилотов F-16

Так, улицу, расположенную от пл. Ипподрома к дому №130-г на ​​ул. Сумской и дальше до ул. Григория Сковороды назвали улицей Максима Устименко. А часть переулка, расположенного от ул. Сумской в ​​дом №7 в пер. Глисада Джуса, переименовали в аллею Мунфиша.

"Люди, в честь которых мы переименовываем улицы, – Герои Украины. Эти летчики спасали людей от ракетных атак противника. Они учились в Харькове, поэтому имеют тесную связь с нашим городом. В частности, мы называем улицу в честь Максима Устименко — пилота, совершившего подвиг, который отвел самолет от населенного пункта, но, к сожалению, погиб", — отметил городской голова Игорь Терехов.

Напомним, жизнь Максима Устименко оборвалась в ночь на 29 июня во время выполнения боевого задания. Алексей Месь (позывной "Мунфиш") погиб 26 августа 2024 года.

Также портал "Комментарии" писал, что вчера утром оккупанты ударили баллистикой из российского Таганрога по Днепропетровщине. Председатель ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил, что удар по Каменскому району был смертельным, из-за чего есть погибшие и раненые, однако детали не уточнялись.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что в результате ракетного удара по Гуляйполю на Днепропетровщине были ранены 30 человек.

"К сожалению, есть потери — и военные, и гражданские. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара — жду доклад. Всем, кто был ранен, — а это был ракетный удар — всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены", — отметил он и подчеркнул, что этот ракетный удар унес жизнь командира 110-й ОМБр Сергея Захаревича.