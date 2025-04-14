В Харькове установили декоративные куличи в цветах российского флага (ВИДЕО)

В Харькове возле оперного театра установили декорации к Пасхальным праздникам. Одна из них – это большой кулич, который вечером подсвечивается гирляндами. Однако горожане заметили, что светящиеся на декорациях цвета гирлянд – белый, красный и синий – цвета российского флага.

Пасхальные декорации в Харькове

Пока официальных объяснений на этот счет не было.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска запустили беспилотники в ночь на 14 апреля и попали в гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар", – говорится в сообщении.

Игорь Терехов сообщил, что пострадавших в результате атаки российского беспилотника нет. После удара начался масштабный пожар, площадь которого достигла тысячи метров. По словам городского головы, дрон попал в складские помещения с продуктами питания. Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов.

Также "Комментарии" писали, что в сети появилось видео, на котором видно, как в трамвае представители ТЦК и полиции осуществляют проверку пассажиров-мужчин. Под видео говорится, что все это происходит в Харькове.

"Ходят по вагонам с планшетами, смотрят, кто в розыске, а кто нет. Кого находят – сразу задерживают. Дверь закрыта, все происходит на ходу", – пишут в местных каналах.