В Харькове уклонисты покупали «заболевание» за 6 тысяч долларов

По данным следствия, 26-летний житель поселка Бабаи, что под Харьковом, предлагал военнообязанным получить отсрочку от мобилизации. Делок отмечал, что имеет налаженные связи с должностными лицами медико-социальной экспертной комиссии одного из медицинских учреждений Харькова, а также сотрудниками РТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

За 6000 долларов США подозреваемый обещал оформить документы о наличии у "клиента" заболевания, дающих право на отсрочку. Все организационные моменты мужчина брал на себя — военнообязанному даже не нужно было лично посещать медучреждение.

Оплата "услуги" должна была производиться двумя частями. Во время встречи "клиент" передал дельцу копии личных документов, после чего делец дал указание, куда именно и как передать деньги. Однако получить "оплату" подозреваемый не успел – его задержали правоохранители.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова поставлено в известность о подозрении 26-летнему по факту получения предложения получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время устанавливается полный круг "клиентов" дельца, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.