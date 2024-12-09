В Харькове убрали игрушки с памятника погибшим детям

Сегодня утром сотрудники Центрального парка убрали игрушки из-под монумента детям, погибшим во время российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию харьковского коммунального предприятия.

Памятник погибшим детям в Харькове

Погода быстро портится, так что до весны пушистые зайчики, мишки и котята будут храниться в Центральном парке.

Их выстирают, высушат и с наступлением теплого сезона – вернут на место.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удары несколькими БПЛА: есть погибшие и раненые

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты из БпЛА убили мужчину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил находившийся в автомобиле херсонец. Ориентировочно в 10.30 россияне обстреляли центральную часть Херсона. В результате вражеского удара 44-летняя женщина, находившаяся на улице, получила взрывную травму и околочное ранение ноги. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

Около 11:30 российские войска еще раз ударили по Херсону. В результате очередного обстрела города 60-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. "Скорая" доставила пострадавшую в больницу. Ей оказывают медпомощь.

Также "прицельными" ударами оккупанты пытались получить еще больше жертв в Запорожской области.

"Цинизм оккупантов не знает предела: враг ударил по волонтерам, которые обеспечивают гуманитарной помощью прифронтовые города и села. В Орехове вражеский дрон попал в грузовик, принадлежащий благотворительной организации. К счастью, люди не пострадали", — сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.