В Харькове ТЦК вышли на новый уровень «бусификации» (ВИДЕО)

Сетью распространяется видео, на котором видно, как мужчина в военной форме выжидает другого мужчину, который двигается по тротуару на велосипеде, при сближении выбегает из-за припаркованного автомобиля и резко толкает велосипедиста. После чего подъезжает другой автомобиль, куда заталкивают сбитого велосипедиста.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В каналах отмечается, что действия происходят в Харькове, а на видео работник ТЦК и военнообязанный мужчина, которого, вероятно, таким образом "мобилизуют".





Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Событие произошло 22 февраля на улице Итальянский бульвар в Одессе, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района разразился конфликтом с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов. Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно травматического действия, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчина передан следователям СБУ.

По данным Одесского областного ТЦК и СП, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в условиях особого периода.

"Такие действия классифицируются как особо тяжкие преступления, предусматривающие строжайшие санкции. В настоящее время материалы направлены в суд для избрания меры пресечения", — отметили в ОТЦК. Там также подчеркнули, что подобные случаи не только подрывают дисциплину, но и создают внутреннюю угрозу, которую нельзя терпеть.