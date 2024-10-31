В Харькове стало известно о гибели еще одного ребенка

В Харькове продолжается спасательно-розыскная операция в доме в Салтовском районе, куда вчера вечером попала вражеская авиабомба. Сейчас известно о погибшем мальчике 12 лет, 34 человека травмированы, из них в тяжелом состоянии находится мальчик 11 лет. Под завалами еще могут находиться люди.

Обстрелянный дом. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧСников, под завалами предварительно остаются 15-летний ребенок и мужчина.

Но сверхчувствительные приборы, фиксирующие даже дыхание и сердцебиение, признаков жизни, к сожалению, не проявляют.

Также этот дом может обрушиться в любой момент.

Спасатели специальным прибором следят за движением плит. Работать очень небезопасно.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сбросили три авиабомба на Харьков: погибли и ранены дети, есть пропавшие без вести

30 ноября около 22:45 россияне атаковали Харьков. По данным специалистов взрывотехнической службы полиции, против мирных жителей города россияне использовали авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Повреждены четыре многоквартирных жилых дома, 12 автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

“Враг нанес удары трем КАБами из СУ-34, который зашел со стороны Белгорода. Одна из авиабомб попала между третьим и четвертым этажами девятиэтажного здания”, – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Из-под завалов в тяжелом состоянии спасатели извлекли 12-летнего парня. Медики боролись за его жизнь, но реанимационные меры оказались тщетными. Парень скончался в автомобиле скорой помощи. Пострадали еще 34 местных жителя, в том числе мальчик 11 лет. Под завалами дома могут оставаться люди.

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты, спасатели, медики, волонтеры. Наряду с местом попадания развернута работа оперативного штаба Национальной полиции.