Харьковский городской совет внес изменения в бюджет городской территориальной громады на 2024 год. Соответствующее решение было принято сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии горсовета, сообщает портал "Комментарии".

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Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, это обусловлено внесением в расходную часть бюджета средств заимствования на финансирование текущих расходов в части поддержки коммунальных предприятий, а также предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов.

Так, город получит 345,2 млн грн на осуществление полномочий органов местного самоуправления, 2 млн грн – на мероприятия по восстановлению объектов инфраструктуры и жилищного фонда; 1,8 млн грн – на обеспечение питанием учащихся начальных классов.

В то же время в Харькове были увеличены расходы на:

- проведение аварийно-восстановительных работ в многоэтажных жилых домах – на 87 млн грн;

- обеспечение дальнейшего безвозмездного проезда в пассажирском транспорте – на 246,4 млн грн;

- оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 12,8 млн грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Харьковчане выступают за референдум по присоединению к России": что известно

Пропагандистские ресурсы кремля распространяют новый бред о "референдуме в Харькове" со ссылкой на заявление гауляйтера виталия ганчева. Якобы жители Харьковщины обладают полной поддержкой со стороны "администрации" относительно референдума, но итоговое решение должно быть основано на политической воле всех граждан области.

О новых фейках кремля сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

В Центре отмечают, что даже в 2022 году, когда россияне контролировали более 20% Харьковской области, оккупанты не занимались подготовкой к "голосованию" по образцу Херсонской и Запорожской областей. Ограничились заявлениями ганчева о том, что "референдум не ко времени". Детали – по ссылке.